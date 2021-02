La NASA vuole mappare il ghiaccio di Marte: anche l'ASI partecipa al progetto (Di lunedì 8 febbraio 2021) La NASA e tre partner internazionali hanno firmato una dichiarazione di intenti per la missione Mars Ice Mapper, la prima mappatura del ghiaccio superficiale di Marte. Lo scopo è stabilire i luoghi di atterraggio più papabili per le prossime missioni scientifiche e soprattutto, per le future missioni umane. Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lae tre partner internazionali hanno firmato una dichiarazione di intenti per la missione Mars Ice Mapper, la prima mappatura delsuperficiale di. Lo scopo è stabilire i luoghi di atterraggio più papabili per le prossime missioni scientifiche e soprattutto, per le future missioni umane.

corvina_ : Mio padre che ogni giorno mi chiede 'eh ma il link?? Quando te lo danno??' QUANDO IL PROFESSORE ME LO MANDA PUTTANA… - infoitscienza : La NASA vuole mappare il ghiaccio di Marte | anche l' ASI partecipa al progetto - PaoliClaudio1 : Ma la tipa che dalla Nasa vuole tornare in italia per la figlia,per la cultura italiana ecc ?? Scienziati che non… - misteru : La NASA vuole mappare il ghiaccio di Marte - infoitscienza : La Nasa vuole il cibo del futuro: mezzo milione a chi lo inventa -