Ibrahimovic può cambiare squadra | spunta un ex club dello svedese

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, piace ad un suo ex club. Lo svedese osservato speciale a San Siro contro il Crotone. Il Milan continua a gioire grazie alle giocate di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante rossonero, nonostante la carta d'identità parli chiaro, ha raggiunto 501 gol in carriera con i club. Contro il Crotone di Giovanni Stroppa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L'avvocato del Milan spiega: 'Ibra e Lukaku sono due grandi giocatori, con una differenza: il Milan ha dimostrato di poter fare bene senza Ibrahimovic, l'Inter non può far a meno di Lukaku. ...

Da Ibrahimovic a Tom Brady, il trionfo dei campioni senza età

Dal totem Ibrahimovic all'infallibile CR7 che limano record a suon di reti tanto da mettere in ... I progressi della medicina aiutano, se uno vuole può sapere molto di più sul suo fisico ma il segreto è ...

