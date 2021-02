Highlights e gol Al Ahly-Bayern Monaco 0-2, Mondiale per Club FIFA 2020/2021 (VIDEO) (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gli Highlights e i gol di Al Ahly-Bayern Monaco 0-2, match valido per la semifinale del Mondiale per Club FIFA 2020/2021. I bavaresi passano in vantaggio al 18? con Gnabry che gira un pallone che arriva sui piedi di Coman, appostato sulla sinistra: appoggio per Lewandowski che da dentro l’area non sbaglia. Nella ripresa è sempre il polacco a firmare la doppietta con un colpo di testa vincente dopo una gran giocata di Sané. GOL LEWANDOWSKI 2-0 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Glie i gol di Al0-2, match valido per la semifinale delper. I bavaresi passano in vantaggio al 18? con Gnabry che gira un pallone che arriva sui piedi di Coman, appostato sulla sinistra: appoggio per Lewandowski che da dentro l’area non sbaglia. Nella ripresa è sempre il polacco a firmare la doppietta con un colpo di testa vincente dopo una gran giocata di Sané. GOL LEWANDOWSKI 2-0 SportFace.

