**Governo: totonomi al femminile, con Draghi chance in più per donne** (3) (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Donne ma non solo, naturalmente. Sono tanti i nomi maschili che rimbalzano per un ruolo nel governo Draghi. Tra quelli sulla rampa di lancio, il direttore generale di Bankitalia Daniele Franco, il vicepresidente operativo della Bei Dario Scannapieco, il vicedirettore di Bankitalia Luigi Federico Signorini, ma anche 'mister spending review' Carlo Cottarelli e il numero uno dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. Sono nomi proiettati, naturalmente, su dicasteri di matrice economica. Al dicastero del Lavoro il nome che resta saldamente in pista è quello di Enrico Giovannini. Quanto ai partiti, per i dem corrono Dario Franceschini, Andrea Orlando e Lorenzo Guerini, anche se resta l'incognita Zingaretti. Per i 5 Stelle avanti Luigi Di Maio, subito dietro Stefano Patuanelli ma anche Stefano Buffagni che, a sorpresa, potrebbe essere della corsa.

