Governo | Pd | ‘importante ribadire a Draghi attenzione a occupazione femminile’

Roma, 8 feb (Adnkronos) – 'L'Ufficio di presidenza del Pd composto dalla presidente Valentina Cuppi, dalle vicepresidenti Anna Ascani e Debora Serracchiani , insieme alla portavoce nazionale della Conferenza delle democratiche, Cecilia D'Elia e al Segretario Zingaretti hanno condiviso l'importanza di ribadire come Partito democratico all'incontro di domani con il Professor Draghi, come fatto già nel primo giro di consultazioni, la necessità di concentrare l'attenzione del futuro Governo sulle politiche di genere ed in particolare sulle politiche per l'occupazione femminile, quale fattore decisivo per innescare la crescita del paese". Lo rendo noto il Partito democratico. "Rilevato che la crisi connessa alla pandemia ha già colpito le donne molto più duramente degli uomini, come ha ribadito il ...

