Governo Draghi: nuove consultazioni e programma, e il M5S apre a Rousseau (Di lunedì 8 febbraio 2021) Oggi il Premier incaricato Draghi ha avviato il secondo giro di consultazioni per la formazione del suo esecutivo. Probabilmente già in settimana il giuramento dal momento che dal punto di vista numerico il suo Governo non sembra correre alcun rischio. Una maggioranza allargatissima, dal Pd alla Lega, con il M5S che ha detto di si, ma che adesso apre alle votazioni degli iscritti su Rousseau. Nel frattempo emergono le prime tappe fondamentali del programma del Governo Draghi, che come riporta una ultim'ora dell'Agenzia Ansa, dovrebbe essere basato su Europa, fisco e giustizia. Le consultazioni di Mario Draghi E fu così che dopo il primo giro di consultazioni e dopo la pausa del fine settimana, si ...

