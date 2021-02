Governo Draghi, Calenda: “Ora i partiti non gli rompano le balle”. Richetti: “Non credo alla conversione europeista di Salvini” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il piano che ci ha esposto è un piano di ampio respiro quindi non è un piano ‘adesso faccio tre cose e me ne vado’ – e nel dettaglio – oltre ovviamente a Recovery e vaccini, riforma della Pubblica Amministrazione, giustizia e fisco: cose che gli italiani aspettano da anni”. Così Carlo Calenda e Matteo Richetti, dopo essere stati ricevuti alla Camera dei deputati per il secondo giro di consultazioni con Mario Draghi. Sull’idea del Pd che propone sia solo un ‘Governo di scopo’ a causa della presenza della Lega e di Salvini e con quest’ultimo che oggi propone un Governo ‘modello Lombardia’, Calenda sbotta: “Ora i partiti non gli rompano le balle. Per noi il Draghi può arrivare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il piano che ci ha esposto è un piano di ampio respiro quindi non è un piano ‘adesso faccio tre cose e me ne vado’ – e nel dettaglio – oltre ovviamente a Recovery e vaccini, riforma della Pubblica Amministrazione, giustizia e fisco: cose che gli italiani aspettano da anni”. Così Carloe Matteo, dopo essere stati ricevutiCamera dei deputati per il secondo giro di consultazioni con Mario. Sull’idea del Pd che propone sia solo un ‘di scopo’ a causa della presenza della Lega e die con quest’ultimo che oggi propone un‘modello Lombardia’,sbotta: “Ora inon glile. Per noi ilpuò arrivare ...

