Epilessia | effetto domino e sincronia cerebrale

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nuovo passo avanti per la comprensione degli intricati processi che si verificano nel cervello durante le crisi tipiche dell’L’è una malattia complessa, caratterizzata spesso da convulsioni. Ora alcuni scienziati hanno sviluppato un modello matematico per la comprensione di questo sintomo chiave.: un problema anche diNel cervello sano, le reti di neuroni si possono comportare attraverso stati biochimici ed elettronici armonizzati, noti come sincronizzazione, oppure stati dissimili, chiamati desincronizzazione. Questi processi sono associati anche ai processi di attenzione e di memoria. Tuttavia, in un cervello con un disturbo neurologico, come l’, questa sincronizzazione può crescere in misura quasi pericolosa. Questo succede quando un insieme di ...