D’Amato | con vaccino AstraZeneca useremo metodo israeliano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “Era essenziale mettere in sicurezza la fascia di popolazione over 80 che ha pagato il prezzo piu’ alto al Covid. Correremo molto. E a breve partiremo conche sara’ un’arma in piu’ per la fascia 18-55. La soluzione che prenderemo assieme al Governo dovra’ essere quella piu’ veloce perche’ il fattore tempo e’ fondamentale. E la piu’ veloce in questo momento e’ il cosiddettoche va avanti per fasce di eta’ e all’interno di queste fasce privilegia le categorie piu’ sensibili. Vogliamo procedere cosi'”. Lo ha detto l’assessore della Regione Lazio, Alessio, in occasione dell’avvio delle vaccinazioni di massa per gli over 80 allo Spallanzani.