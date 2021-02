Covid, sviluppato test rapido che identifica le varianti. Il virologo: 'Facilmente disponibile' (Di lunedì 8 febbraio 2021) È stato sviluppato un test rapido che identifica le del . Lo ha rivelato all'Ansa il direttore del laboratorio Cerba di e virologo dell'Università di Milano Bicocca, Francesco Broccolo. Sembra che il ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021) È statounchele del . Lo ha rivelato all'Ansa il direttore del laboratorio Cerba di edell'Università di Milano Bicocca, Francesco Broccolo. Sembra che il ...

'In Sudafrica sarà sviluppato un nuovo protocollo per lo studio dei diversi vaccini contro il coronavirus, in modo da determinare se sono in grado di ridurre i ricoveri per Covid nonostante la nuova ...

Covid, sviluppato test rapido che identifica le varianti. Il virologo: 'Facilmente disponibile'

Il test Il nuovo test è stato sviluppato dallo stesso Francesco Broccolo con un'azienda italiana e si basa su una modifica della tecnica della Reazione a catena della polimerasi (Pcr), che viene ...

La geotermia è un’energia rinnovabile presente in modo pressoché ubiquo nel sottosuolo del pianeta, ma solo in poche aree del mondo sono presenti risorse ...

E' stato messo a punto un test rapido che in sole due ore permette di identificare le tre varianti del virus SarsCoV2 in circolazione in Italia e che a fine febbraio potrebbe essere a disposizione di ...

