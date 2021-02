Covid, in Corea test anche per cani e gatti con sintomi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati A Seul, capitale della Corea del Sud, verranno effettuati test per identificare il coronavirus anche nei cani e nei gatti, nei casi in cui presentino i sintomi dell’infezione. La novità è arrivata dopo la conferma del primo caso di infezione in un felino riscontrato alcune settimane fa nella città sudorientale di Jinju. Stando alle dichiarazioni di Park Yoo-mi, funzionario del dipartimento per il controllo delle malattie della capitale Coreana, riportate dall’agenzia Yonhap e riprese dall’Adnkronos, i test verranno effettuati solo su animali che presentano i sintomi della malattia: febbre, tosse, problemi respiratori e secrezioni dagli occhi o dal naso. I test verranno eseguiti ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alessandro Nunziati A Seul, capitale delladel Sud, verranno effettuatiper identificare il coronavirusneie nei, nei casi in cui presentino idell’infezione. La novità è arrivata dopo la conferma del primo caso di infezione in un felino riscontrato alcune settimane fa nella città sudorientale di Jinju. Stando alle dichiarazioni di Park Yoo-mi, funzionario del dipartimento per il controllo delle malattie della capitalena, riportate dall’agenzia Yonhap e riprese dall’Adnkronos, iverranno effettuati solo su animali che presentano idella malattia: febbre, tosse, problemi respiratori e secrezioni dagli occhi o dal naso. Iverranno eseguiti ...

