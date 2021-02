Covid, “bomba” sanitaria nel campo rom di Castel Romano: un adulto morto e 48 bimbi positivi (Di lunedì 8 febbraio 2021) È allarme a Roma per un focolaio di Covid nel campo rom di Castel Romano, dove un uomo è morto e i successivi tamponi a campione sugli ospiti più a rischio hanno dato un esito più che preoccupante: sono stati trovati anche 48 bambini positivi. A rendere esplosiva la situazione ci si mette anche il problema del tracciamento: i rom escono ed entrano dal campo e non esiste possibilità di controllarne i contatti. Il campo di Castel Romano è da tempo sottoposto a sequestro giudiziario, ma lo sgombero è stato fermato lo scorso autunno sia per l’intervento della Commissione Ue e del Consiglio d’Europa a tutela dei diritti umani sia proprio per la seconda ondata di Covid. Covid al ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) È allarme a Roma per un focolaio dinelrom di, dove un uomo èe i successivi tamponi a campione sugli ospiti più a rischio hanno dato un esito più che preoccupante: sono stati trovati anche 48 bambini. A rendere esplosiva la situazione ci si mette anche il problema del tracciamento: i rom escono ed entrano dale non esiste possibilità di controllarne i contatti. Ildiè da tempo sottoposto a sequestro giudiziario, ma lo sgombero è stato fermato lo scorso autunno sia per l’intervento della Commissione Ue e del Consiglio d’Europa a tutela dei diritti umani sia proprio per la seconda ondata dial ...

