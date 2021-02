Coppa Italia, sarà Mariani l’arbitro di Juventus-Inter (Di lunedì 8 febbraio 2021) Designato l’arbitro di Juventus-Inter di Coppa Italia In vista delle semifinali di ritorno della Coppa Italia in programma tra martedì e mercoledì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Juventus-Inter, in programma per martedì 9 febbraio con calcio d’inizio alle ore 20:45, sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani. Il fischietto romano sarà assistito da Bindoni e Paganessi; il quarto uomo sarà Chiffi. Al VAR Valeri e Giallantini all’AVAR. L’altra semifinale Atalanta-Napoli affidata a La Penna L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) DesignatodidiIn vista delle semifinali di ritorno dellain programma tra martedì e mercoledì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per martedì 9 febbraio con calcio d’inizio alle ore 20:45,diretta dalMaurizio. Il fischietto romanoassistito da Bindoni e Paganessi; il quarto uomoChiffi. Al VAR Valeri e Giallantini all’AVAR. L’altra semifinale Atalanta-Napoli affidata a La Penna L'articolo proviene damagazine.

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e approdano in f… - Gazzetta_it : #Buffon, la Procura non procede per la presunta #bestemmia al gol di #Lautaro #Juventus - SamiKhedira : Cari Juventini, vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di succe… - pandablackblue : RT @Inter: ?? | ARBITRO Sarà Mariani l'arbitro di #JuventusInter in Coppa Italia ?? - GoldelNapoli : ?La designazione dell'arbitro per la partita di #CoppaItalia ?? -