Conflitto per l’anima del Partito Repubblicano Usa (Di lunedì 8 febbraio 2021) di Anthony M. Quattrone, Ph.D. E’ in corso una storica battaglia per il controllo del Partito Repubblicano fra la componente conservatrice istituzionale, capeggiata dal senatore Mitt Romney e la deputata Liz Cheney, e quella capeggiata dall’ex presidente Donald Trump che è influenzata dalla deriva conservatrice-populista che aderisce alle teorie del complotto. Le due componenti hanno visioni simili sui temi economici e sociali, ma partono da posizioni diametralmente opposte riguardo all’interpretazione della realtà, al rispetto delle regole democratiche e degli avversari, ed infine alla validità dello stesso stato di diritto. In campo economico, le componenti del Partito Repubblicano che abbiamo descritto sono contrarie al prelievo fiscale federale, fatta eccezione per le quello destinato alle spese militari; mentre ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 febbraio 2021) di Anthony M. Quattrone, Ph.D. E’ in corso una storica battaglia per il controllo delfra la componente conservatrice istituzionale, capeggiata dal senatore Mitt Romney e la deputata Liz Cheney, e quella capeggiata dall’ex presidente Donald Trump che è influenzata dalla deriva conservatrice-populista che aderisce alle teorie del complotto. Le due componenti hanno visioni simili sui temi economici e sociali, ma partono da posizioni diametralmente opposte riguardo all’interpretazione della realtà, al rispetto delle regole democratiche e degli avversari, ed infine alla validità dello stesso stato di diritto. In campo economico, le componenti delche abbiamo descritto sono contrarie al prelievo fiscale federale, fatta eccezione per le quello destinato alle spese militari; mentre ...

Per quanto Mario Draghi sia una personalità di spicco e di sicuro valore, non ci consente di ... Conflitto d'interenzi (di Giulio Gambino) / 4. Così la crisi può cambiare la corsa al Quirinale (di ...

USA, Biden gela Iran e Cina: quali futuri scenari?

'Gli Stati Uniti sono pronti a una forte concorrenza con la Cina ma non vogliono un conflitto', ... 'Lo conosco molto bene, ho avuto con lui 24, 25 ore di incontri privati e ho viaggiato con lui per ...

L'udienza. Il Papa: fraternità e speranza, le medicine di cui oggi il mondo ha bisogno

Nel discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, Francesco si sofferma sulle conseguenze sanitarie, economiche e sociali della pandemia, ma anche sulla crisi ambientale e politica ...

