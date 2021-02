Concreto rischio zona arancione in Campania entro febbraio 2021

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci sono alcune indicazioni che, al momento, rendonoilin. I dati relativi all’ultima settimana di gennaio non hanno sortito modifiche, in merito all’area in cui viene collocata la regione, ma dopo le notizie condivise ad inizio, non è da escludere che la situazione possa cambiare in peggio nel coro delle prossime settimane. Come stanno le cose attualmente? Due, a mio modo di vedere, i trend sui quali concentrarsi affinché si possa mettere a fuoco il momento vissuto in regione. Perché c’è ilinPer quale motivo, stamane, parliamo senza troppi giri di parole di un serio ...