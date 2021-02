Cecchinato-McDonald | Australian Open 2021 | orario | tv | programma | streaming 9 febbraio

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il primo Slam della stagionedel tennis ha già fornito ieri l’ordine di gioco deglidi martedì 9: in campo la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile. Tra i nove azzurri che saranno impegnati, sei uomini e tre donne, c’è anche Marco, che all’una di notte, ora italiana, affronterà sul Court 6 lo statunitense Mackenzie. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport, mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilcompleto ...

WeAreTennisITA : Il sorteggio degli azzurri agli #AusOpen ???? Tiafoe ?? Travaglia Shapovalov ?? Sinner Mager ?? Karatsev Sonego ?? Querr… - MarcoVerdasco : RT @vtsports1: ???? Mackenzie McDonald ?? UCLA (@uclatennis) Ranking ATP: 194 Rival 1R: Marco Cecchinato - zappooo_ : RT @federtennis: ????Sorteggio #AustralianOpen: gli accoppiamenti al primo turno dei nostri azzurri Berrettini ?? Anderson Fognini ?? Herbert… - RobertaCallara : RT @federtennis: ????Sorteggio #AustralianOpen: gli accoppiamenti al primo turno dei nostri azzurri Berrettini ?? Anderson Fognini ?? Herbert… - vtsports1 : ???? Mackenzie McDonald ?? UCLA (@uclatennis) Ranking ATP: 194 Rival 1R: Marco Cecchinato -

Ultime Notizie dalla rete : Cecchinato McDonald

OA Sport

... così come Gianluca Mager è stato abbonato al russo Aslan Karatsev e Marcogiocherà contro l'americano Mackenzie, tre partite che potrebbero essere alla portata dei tennisti ...Italiani:, Sonego - Querrey, Berrettini - Anderson, Fognini - Herbert, Caruso - Laaksonen, Seppi - Cuevas. Ubaldo ScanagattaIl primo Slam della stagione 2021 del tennis ha già fornito ieri l'ordine di gioco degli Australian Open di martedì 9 febbraio: in campo la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femmini ...Non c’è stato nulla da fare per l’Italia di Berrettini e Fognini nella finale di ATP Cup. La Russia era la sola delle 12 partecipanti a schierare due top ten, Daniil Medvedev, n.4 del mondo e Maestro ...