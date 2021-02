Carnevale 2021: data e storia. Quando inizia e quando finisce (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Carnevale del 2021 avrà un sapore diverso da solito per colpa della pandemia di Coronavirus, tra zone gialle e arancioni e magari anche rosse, e in attesa che la campagna vaccinale ci porti più ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ildelavrà un sapore diverso da solito per colpa della pandemia di Coronavirus, tra zone gialle e arancioni e magari anche rosse, e in attesa che la campagna vaccinale ci porti più ...

LuigiBrugnaro : Buon inizio #Carnevale con le frìtole, simbolo del @Venice_Carnival?? ??? Agli inizi del Seicento i fritolèri erano… - gallinepadovane : 5 pietanze venete per il Carnevale - boralanews : Il carnevale degli esuli istriani al Silos, negli anni 50. Il video tratto dal libro 'Vita a Palazzo Silos'. - verbanonews : New post: Il Carnevale a Baveno arriva “a domicilio” - Onilocin59 : RT @GenovaQuotidian: Palazzo Reale, laboratorio digitale per Carnevale -