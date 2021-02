Bovalino Rc | arrivano altri 72 migranti in barca a vela

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Sono scattati tutti i protocolli previsti dalla Prefettura e le indagini per individuare gli eventuali scafisti che hanno condotto il veliero fino alle coste calabresi

BOVALINO, 08 FEB - Trentadue migranti sono sbarcati questa mattina sulla spiaggia di Bovalino. Erano a bordo di una barca a vela che si è arenata all'alba. Tra i migranti ci sono anche 2 donne donne e un minore di nazio ...