Beppe Grillo rilancia il reddito universale | “GoodDollar permette di riceverlo sul proprio telefono” La proposta

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Non torna a parlare del governo Draghi, ma continua a farsi sentire su temi e argomenti cari al Movimento. Dopo la due giorni a Roma per affiancare i big pentastellati nelle consultazioni con il premier incaricato,ha pubblicato un nuovo post su Facebook. Questa volta incentrato sul. “è una moneta e un wallet digitale che consente di ricevere undi base direttamente sul”, scrive il garante M5s. “Ne avevamo parlato più di un anno fa sul Blog. Ora il progetto non è più in fase sperimentale, migliaia di utenti stanno ricevendo giornalmente i propri. Leggete e guardate il video di come funziona!”. La piattaforma, sviluppata da un’organizzazione no profit, si ...

E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook e sul blog ( leggi l'articolo ) il garante M5S,. 'Ora il progetto non è più in fase sperimentale - aggiunge - , migliaia di utenti stanno ...La chiusura del secondo giro è dalle 17.15 con il Movimento 5 Stelle e non è escluso un ritorno a Roma di, anche se non ci sono conferme ufficiali.