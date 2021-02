Barbara d’Urso scoop | Jonathan Bachini ha abbandonato le figlie?

Leggi su solodonna

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Non c’è solo Walter Zenga ad aver problemi con i propri figli.ha scoperto che anche, ex Juventus, ex compagno di squadra di Roberto Baggio un rapporto tormentato con le proprie dueche non vede e non sente da alcuni anni. Non ci sono solo Nicolò e Andrea Zenga ad avere problemi con il padre. Ora ci sono anche Asia e SandyArticolo completo: dal blog SoloDonna