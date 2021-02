Appartamento ‘stupefacente’ a Tivoli | nei guai 25enne con il ‘vizietto’ dello spaccio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 8 febbraio 2021) In poche ore, i Carabinieri della Stazione dihanno arrestato una persona e denunciato altre due perdi sostanze stupefacenti. L’arresto è stato frutto di una perquisizione domiciliare nei confronti di undel posto, che, nonostante i suoi specifici precedenti, non aveva perso il “vizietto”. L’attenzione dei Carabinieri è stata provocata dal via vai di persone nel suoche hanno poi fatto scattare il blitz, rinvenendo 26 ovuli contenenti cocaina e hashish. A “corredo” c’erano anche un bilancino di precisione e tutto il materiale per confezionare, più anche circa 2.000 euro, provento dell’attività illecita. Leggi anche: Bassotto aggredito dai pitbull al Quadraro: Otto sta meglio, ma non può più abbaiare Poco dopo, anche altri due abitanti disono finiti nei ...