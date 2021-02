Alle fine sceglierà Rousseau. Giovedì si saprà se la base M5s dirà sì a Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alla fine si è scelto il male minore puntando tutto sulla capacità di persuasione che ha da sempre il Garante Beppe Grillo. Il voto sulla piattaforma Rousseau, per decidere se appoggiare o meno il governo guidato da Mario Draghi, si terrà tra mercoledì 10 e Giovedì 11 febbraio, prima che il premier incaricato torni al Colle per sciogliere la riserva. Contenere la fronda, se non ci fosse stata la consultazione degli iscritti, sarebbe stato più complicato. Al contrario, si spera in ambienti M5s che anche i ribelli possano rimettersi al volere della maggioranza. Ammesso che la maggioranza segua le indicazioni del fondatore che si sta spendendo, tanto da essere arrivato a Roma, per la nascita del nuovo esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. Il quesito sul quale esprimersi non è ancora apparso sul blog. Lo si ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Allasi è scelto il male minore puntando tutto sulla capacità di persuasione che ha da sempre il Garante Beppe Grillo. Il voto sulla piattaforma, per decidere se appoggiare o meno il governo guidato da Mario, si terrà tra mercoledì 10 e11 febbraio, prima che il premier incaricato torni al Colle per sciogliere la riserva. Contenere la fronda, se non ci fosse stata la consultazione degli iscritti, sarebbe stato più complicato. Al contrario, si spera in ambienti M5s che anche i ribelli possano rimettersi al volere della maggioranza. Ammesso che la maggioranza segua le indicazioni del fondatore che si sta spendendo, tanto da essere arrivato a Roma, per la nascita del nuovo esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. Il quesito sul quale esprimersi non è ancora apparso sul blog. Lo si ...

