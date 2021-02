Al Poliambulatorio Apollodoro test antigenico rapido in 4 ore

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – Da domani, martedi’ 9 febbraio, al, nel quartiere Flaminio, a Roma, sara’ possibile effettuare il(tampone) per la diagnosi dell’infezione da Coronavirus, responsabile del Covid-19. Il campione viene raccolto attraverso l’esecuzione di un tampone naso-faringeo da operatori sanitari muniti di DPI (Dispositivi di protezione individuale) in un’area delappositamente attrezzata e dedicata all’esecuzione del tampone. Previo consenso, l’esito delverra’ fornito a mezzo e-mail entro circa 4 ore dall’esecuzione; copia cartacea del referto potra’ essere ritirata dalle 8.30 del giorno successivo (esclusi sabato e domenica). “Il...

