A Gianfranco Rosi e Luca Guadagnino i Nastri d’Argento dell’anno

(Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – A Gianfranco Rosi per ‘Notturno‘ e a Luca Guadagnino per ‘Salvatore – Shoemaker of Dreams‘, presentati all’ultima Mostra di Venezia, i Nastri dell’anno con cui i giornalisti cinematografici inaugurano il palmares del 75esimo anniversario dei Nastri d’Argento, nati nel 1946. Con due film molto diversi, Rosi e Guadagnino hanno conquistato l’attenzione della stampa e di un pubblico internazionale – si legge in una nota del direttivo dei Nastri – viaggiando nel mondo in una stagione difficile che ha spento gli schermi anche nei festival e con il loro sguardo rappresentano ancora una volta un’eccellenza che, in uno stile narrativo e con un taglio completamente diverso, valorizza il talento italiano. LE MOTIVAZIONI

Agenzia ANSA

