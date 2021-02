Zone gialle, ristoranti aperti anche a cena? Gli ultimi aggiornamenti (Di domenica 7 febbraio 2021) Negli ultimi giorni, grazie all’indice Rt sotto la soglia 1, la maggior parte delle regioni italiane sono tornate alla zona gialla, facendo venir meno, molte delle restrizioni con cui abbiamo convissuto nelle ultime settimane. Dopo la riapertura dei ristoranti, per il momento solo a pranzo, si sta valutando l’ipotesi di tornare a farli rimanere aperti L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di domenica 7 febbraio 2021) Negligiorni, grazie all’indice Rt sotto la soglia 1, la maggior parte delle regioni italiane sono tornate alla zona gialla, facendo venir meno, molte delle restrizioni con cui abbiamo convissuto nelle ultime settimane. Dopo la riapertura dei, per il momento solo a pranzo, si sta valutando l’ipotesi di tornare a farli rimanereL'articolo Curiosauro.

NicolaPorro : Italiani indisciplinati? Falso. Ecco perché dovremmo recuperare un approccio critico sulla #pandemia. Il mio editor… - LegaSalvini : MARCO TRAVAGLIO ANCORA CI SPERA: CONTE PREMIER, SUL COVID È ANDATO BENISSIMO ?????? - immarellaaa : RT @BEsaurita: Ma vi rendete conto che quelli che sono dentro la casa da settembre non sanno nulla di zone gialle, arancioni, rosse in Ital… - BEsaurita : Ma vi rendete conto che quelli che sono dentro la casa da settembre non sanno nulla di zone gialle, arancioni, ross… - peppe844 : #puglia #vaccinareh24 #VaccinoAntiCovid #COVID?19 #sanità #Speranza #Arcuri #facciamorete @Quirinale Presidente in… -