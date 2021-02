Super Bowl 2021, il pubblico ci sarà: in 25 mila sugli spalti (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella notte italiana tra il 7 e l’8 febbraio 2021 negli Stati Uniti andrà in scena il 55esimo Super Bowl che, nonostante la pandemia di Covid 19, vedrà la presenze del pubblico. sugli spalti del Raymond James Stadium di Tampa (Florida) saranno presenti 25.000 fan sui 65.890 posti disponibili. Di questi 7.500 saranno operatori sanitari vaccinati come annunciato la scorsa settimana dal commissario della NFL Roger Goodell. La decisione di permettere ai tifosi di prendere parte al Super Bowl 2021 è stata concordata con i funzionari della sanità pubblica, inclusi il CDC, il Dipartimento della Salute della Florida e gli ospedali e i sistemi sanitari della zona. Oltre ai supporter, lo stadio di Tampa sarà riempito con 30.000 ... Leggi su tpi (Di domenica 7 febbraio 2021) Nella notte italiana tra il 7 e l’8 febbraionegli Stati Uniti andrà in scena il 55esimoche, nonostante la pandemia di Covid 19, vedrà la presenze deldel Raymond James Stadium di Tampa (Florida) saranno presenti 25.000 fan sui 65.890 posti disponibili. Di questi 7.500 saranno operatori sanitari vaccinati come annunciato la scorsa settimana dal commissario della NFL Roger Goodell. La decisione di permettere ai tifosi di prendere parte alè stata concordata con i funzionari della sanità pubblica, inclusi il CDC, il Dipartimento della Salute della Florida e gli ospedali e i sistemi sanitari della zona. Oltre ai supporter, lo stadio di Tampariempito con 30.000 ...

