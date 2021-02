Snowboard | PSL Bannoye oggi | orario | tv | programma | streaming

(Di domenica 7 febbraio 2021) Si chiude il week-end russo in quel didedicato alla Coppa del Mondo diparallelo. Dopo il PGS di ieri,in scena la specialità non olimpica, quella del PSL. L’Italia va a caccia di risultati importanti dopo il podio agguantato da Mirko Felicetti: Aaron March è in testa alla classifica generale, Roland Fischnaller vuole riprendersi. Andiamo a scoprire ildella gara e come seguirla in diretta.PSL2021 Domenica 7 febbraio Ore 5.15 qualifiche PSL Ore 9.00 finali PSL Direttasu Eurosport Player Diretta scritta su OA Sport Foto: LiveMedia / Shutterstock.com

DanieleRaponi : #Ulbing ???? vince il PSL #Mosca #Nadyrshina ???? 2 #Hofmeister ???? 3 #Ochner ???? 5 Coppa del Mondo #snowboard #worldcup #sport #notizie #news ?? - DanieleRaponi : #Karlagachev ???? vince il PSL #Mosca #Kosir ???? 2 #Coratti ???? 3 #March ???? 5 #Bagozza ???? 6 #Bormolini ???? 9 Coppa del M… - fabrimoon : RT @Eurosport_IT: CORATTI SUPER A MOSCA ???? L'azzurro conquista il terzo posto nel PSL ritrovando un podio che mancava da quasi un anno, Ma… - Eurosport_IT : CORATTI SUPER A MOSCA ???? L'azzurro conquista il terzo posto nel PSL ritrovando un podio che mancava da quasi un an… - vitasportivait : ?? #Snowboard | #Moscow ???? Edwin Coratti conquista il 10° podio in Coppa del Mondo! ?????? Grazie al 3° posto nel PSL… -

