Sinner trionfa a Melbourne: battuto Travaglia in una finale tutta azzurra (Di domenica 7 febbraio 2021) Jannik Sinner vince il torneo di Melbourne battendo in una finale tutta italiana Stefano Travaglia in due set (7 - 6, 6 - 4). Per il 19enne altoatesino si tratta del secondo successo nel circuito Atp ... Leggi su leggo (Di domenica 7 febbraio 2021) Jannikvince il torneo dibattendo in unaitaliana Stefanoin due set (7 - 6, 6 - 4). Per il 19enne altoatesino si tratta del secondo successo nel circuito Atp ...

infoitsport : Sinner trionfa a Melbourne: battuto Travaglia in una finale tutta azzurra - sportface2016 : Atp #Melbourne 1 2021, Jannik #Sinner trionfa: quanto guadagna e nuovo ranking - zazoomblog : LIVE Sinner-Travaglia 7-6 6-4 Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: Jannik trionfa tra errori nervi e stanchezza! Ramm… - zazoomblog : LIVE Sinner-Travaglia 7-6 6-4 Finale ATP Melbourne 1 in DIRETTA: il classe 2001 trionfa tra errori nervi e stanchez… -