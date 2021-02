Simone Inzaghi: “Troppi punti persi nella prima parte di stagione. Ma ora stiamo bene” (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Lazio ha ottenuto la sesta vittoria di fila, tornando quella macchina perfetta vista fino a marzo scorso, prima del lockdown. A commentare il successo sul Cagliari, Simone Inzaghi che ha parlato del momento dei suoi e del rammarico per i Troppi punti persi ad inizio stagione. Queste le sue parole: “Sapevamo che questa era una partita insidiosa, ma i ragazzi sono stati bravi a interpretarla bene, abbiamo rischiato poco o niente. Abbiamo fatto la sesta vittoria di fila e ora dobbiamo continuare perché inizialmente, tra Covid e infortuni, avevamo perso tanti punti”, Sugli obiettivi: “Noi avevamo due obiettivi: ritornare agli ottavi di Champions e rimanere nell’Europa che conta. Sappiamo che davanti abbiamo dei colossi, ma la squadra ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Lazio ha ottenuto la sesta vittoria di fila, tornando quella macchina perfetta vista fino a marzo scorso,del lockdown. A commentare il successo sul Cagliari,che ha parlato del momento dei suoi e del rammarico per iad inizio. Queste le sue parole: “Sapevamo che questa era una partita insidiosa, ma i ragazzi sono stati bravi a interpretarla, abbiamo rischiato poco o niente. Abbiamo fatto la sesta vittoria di fila e ora dobbiamo continuare perché inizialmente, tra Covid e infortuni, avevamo perso tanti”, Sugli obiettivi: “Noi avevamo due obiettivi: ritornare agli ottavi di Champions e rimanere nell’Europa che conta. Sappiamo che davanti abbiamo dei colossi, ma la squadra ...

