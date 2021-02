Serie A, la Lazio piega il Cagliari e aggancia il quarto posto (Di domenica 7 febbraio 2021) Alla Lazio basta Ciro Immobile per piegare un buon Cagliari, la squadra di Inzaghi vince 1-0 all'Olimpico. Sconfitta pesante per la squadra di mister Di Francesco che ha giocato una gara molto ordinata ma è stata punita dall'attaccante biancoceleste in una delle poche occasioni concesse. Buona la reazione finale dei sardi che però non basta per tornare a Cagliari con dei punti. La Lazio tocca quota 40 punti e raggiunge la Roma al quarto posto in classifica.Lazio Cagliari 1-0: risultato e tabellinoMARCATORI: Immobile 61?;AMMONITI: Nandez; Correa; Joao Pedro; Parolo; Inzaghi;Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio (82? Parolo), Acerbi, Radu; Lazzari (64? Lulic), Milinkovic-Savic, Leiva (82? Escalante), Luis Alberto (64? Akpa ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Allabasta Ciro Immobile perre un buon, la squadra di Inzaghi vince 1-0 all'Olimpico. Sconfitta pesante per la squadra di mister Di Francesco che ha giocato una gara molto ordinata ma è stata punita dall'attaccante biancoceleste in una delle poche occasioni concesse. Buona la reazione finale dei sardi che però non basta per tornare acon dei punti. Latocca quota 40 punti e raggiunge la Roma alin classifica.1-0: risultato e tabellinoMARCATORI: Immobile 61?;AMMONITI: Nandez; Correa; Joao Pedro; Parolo; Inzaghi;(3-5-2): Reina; Musacchio (82? Parolo), Acerbi, Radu; Lazzari (64? Lulic), Milinkovic-Savic, Leiva (82? Escalante), Luis Alberto (64? Akpa ...

