Serie A femminile: il Milan risponde alla Juve, riscatto Sassuolo e… (Di domenica 7 febbraio 2021) Serie A femminile: il Milan travolge il San Marino, il Sassuolo batte l'Inter e mantiene saldo il terzo posto, bene la Fiorentina La tredicesima giornata di Serie A femminile si conclude con la grande vittoria del Milan contro il San Marino. Le titane si illudono con Corazzi, trasformando un penalty per fallo di Vitale, ma soccombono poco dopo sotto i colpi di una super Natasha Dowie, indiavolata (4 reti al San Marino in due sfide), terza doppietta in rossonero, Spinelli e Tamborini. Il team di Ganz risponde così alla Juventus, tornando a tre lunghezze. Prova a tenere il passo il Sassuolo che frena ancora l'Inter (1-0), consolidando il terzo posto in classifica, decisiva Pirone. Quarta sconfitta ...

