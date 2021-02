Sanremo 2021, Adriano Celentano corteggiato dal festival (Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) - Adriano Celentano corteggiato da Sanremo 2021. A quanto risulta all'Adnkronos, il ‘Molleggiato' sarebbe stato contattato dal festival per un gran ritorno sul palco dell'Ariston. Celentano manca dal festival da 9 anni, da quando cioè nel 2012 fu partner di Gianni Morandi in due serate della kermesse canora. L'apparizione precedente, a sorpresa, avvenne invece nella serata finale del festival di Tony Renis del 2004. Secondo fonti qualificate la presenza di Celentano sarebbe legata ad un progetto molto particolare che potrebbe vedere sul palco un altro numero uno dello spettacolo italiano: Roberto Benigni. Nei giorni scorsi erano circolate ipotesi di un ritorno del regista e attore premio Oscar, che l'anno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) (Adnkronos) -da. A quanto risulta all'Adnkronos, il ‘Molleggiato' sarebbe stato contattato dalper un gran ritorno sul palco dell'Ariston.manca dalda 9 anni, da quando cioè nel 2012 fu partner di Gianni Morandi in due serate della kermesse canora. L'apparizione precedente, a sorpresa, avvenne invece nella serata finale deldi Tony Renis del 2004. Secondo fonti qualificate la presenza disarebbe legata ad un progetto molto particolare che potrebbe vedere sul palco un altro numero uno dello spettacolo italiano: Roberto Benigni. Nei giorni scorsi erano circolate ipotesi di un ritorno del regista e attore premio Oscar, che l'anno ...

