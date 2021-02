Raluca Zenga: “Walter non merita gli insulti, è un grande papà. Negli anni…” (Di lunedì 8 febbraio 2021) La vita privata di Walter Zenga e il suo rapporto con i figli nati dal suo secondo matrimonio è finita in tv, sotto ai riflettori da quando uno dei due, Andrea, è entrato nella casa del grande Fratello. I racconti sul loro rapporto inesistente ha spinto la gente che frequenta i social ad insultarlo sotto ai suoi post. Per questo ha deciso di andare in tv, ma il dibattito è diventato più grande delle aspettative e in suo soccorso è arrivata la moglie Raluca.La terza moglie del portiere è intervenuta a Live non è la D'Urso e ha raccontato: «In varie occasioni i figli di Walter sono stati invitati ad unirsi a noi. Ma Andrea non è voluto neanche venire in Romania al battesimo della sorella. Non volevo intervenire perché si parla di cose che riguardano mio marito in un momento della sua ... Leggi su golssip (Di lunedì 8 febbraio 2021) La vita privata die il suo rapporto con i figli nati dal suo secondo matrimonio è finita in tv, sotto ai riflettori da quando uno dei due, Andrea, è entrato nella casa delFratello. I racconti sul loro rapporto inesistente ha spinto la gente che frequenta i social ad insultarlo sotto ai suoi post. Per questo ha deciso di andare in tv, ma il dibattito è diventato piùdelle aspettative e in suo soccorso è arrivata la moglie.La terza moglie del portiere è intervenuta a Live non è la D'Urso e ha raccontato: «In varie occasioni i figli disono stati invitati ad unirsi a noi. Ma Andrea non è voluto neanche venire in Romania al battesimo della sorella. Non volevo intervenire perché si parla di cose che riguardano mio marito in un momento della sua ...

