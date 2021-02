Nei Paesi poveri solo una persona su 10 sarà vaccinata contro il Covid-19 entro il 2021. L’appello delle Ong per rendere pubblici i brevetti (Di domenica 7 febbraio 2021) Il nazionalismo dei vaccini danneggia tutti e non protegge nessuno. Si intitola così un intervento firmato da Tedros Adhanom Ghebreyesus, numero uno dell’Organizzazione mondiale della sanità, uscito su Foreign Policy lo scorso 2 febbraio. Il comportamento delle grandi aziende farmaceutiche – su tutte Pfizer, Moderna e AstraZeneca – sta sollevando un dibattito di tiratura internazionale sul modo in cui stiamo partecipando alla corsa verso l’immunità di gregge contro il Coronavirus. Nonostante i finanziamenti per i vaccini anti Covid siano pubblici, i brevetti per la loro produzione restano privati. Così facendo, la coperta vaccinale rischia di rimanere troppo corta: a farne le spese sarebbero, ça va sans dire, i Paesi in via di sviluppo. Oltre alla questione morale, a dover essere ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021) Il nazionalismo dei vaccini danneggia tutti e non protegge nessuno. Si intitola così un intervento firmato da Tedros Adhanom Ghebreyesus, numero uno dell’Organizzazione mondiale della sanità, uscito su Foreign Policy lo scorso 2 febbraio. Il comportamentograndi aziende farmaceutiche – su tutte Pfizer, Moderna e AstraZeneca – sta sollevando un dibattito di tiratura internazionale sul modo in cui stiamo partecipando alla corsa verso l’immunità di greggeil Coronavirus. Nonostante i finanziamenti per i vaccini antisiano, iper la loro produzione restano privati. Così facendo, la coperta vaccinale rischia di rimanere troppo corta: a farne le spese sarebbero, ça va sans dire, iin via di sviluppo. Oltre alla questione morale, a dover essere ...

