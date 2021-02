NBA 2021, i risultati della notte. Doncic e Curry duello stellare, Philadelphia batte Brooklyn, Lakers vittoriosi dopo due supplementari (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono undici le partite nella notte NBA. Un duello incredibile quello tra Steph Curry e Luka Doncic, andato in scena nella vittoria dei Dallas Mavericks sui Golden State Warriors per 134-132. Il nativo di Akron ha messo a referto 57 punti con un pazzesco 11/19 da tre punti, mentre lo sloveno ha chiuso il suo match con con una doppia doppia da 42 punti ed 11 assist e alla fine anche con la vittoria della sua squadra. Battaglia infinita anche quella tra Los Angeles Lakers e Detroit Pistons. Alla fine hanno vinto James e compagni dopo due tempi supplementari per 135-129. LeBron ha firmato 33 punti ed 11 assist, con il “socio” Anthony Davis che invece ha messo a tabellino 30 punti. Dall’altra parte il migliore è stato Jeremy Grant, autore di 32 punti. Lo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono undici le partite nellaNBA. Unincredibile quello tra Stephe Luka, andato in scena nella vittoria dei Dallas Mavericks sui Golden State Warriors per 134-132. Il nativo di Akron ha messo a referto 57 punti con un pazzesco 11/19 da tre punti, mentre lo sloveno ha chiuso il suo match con con una doppia doppia da 42 punti ed 11 assist e alla fine anche con la vittoriasua squadra. Battaglia infinita anche quella tra Los Angelese Detroit Pistons. Alla fine hanno vinto James e compagnidue tempiper 135-129. LeBron ha firmato 33 punti ed 11 assist, con il “socio” Anthony Davis che invece ha messo a tabellino 30 punti. Dall’altra parte il migliore è stato Jeremy Grant, autore di 32 punti. Lo ...

