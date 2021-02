Napoli, assembramenti al centro: la polizia c’è ma non interviene (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continuano a fioccare le multe tra i cittadini che non rispettano le poche regole anti Covid per ridurre i casi di contagio, al centro storico però durante la serata di ieri è accaduto qualcosa di molto strano, c’erano tante auto della polizia ma tutte concentrate a piazza del Gesù mentre i carabinieri pattugliavano l’area di piazza San Domenico. Il problema è che in tutte le strade adiacenti, piene di bar e localini, i ragazzi hanno creato dei numerosissimi assembramenti. Largo Ecce Homo, dove si trova la sede dell’Università L’Orientale di Napoli era stracolma. Ragazzi senza mascherine, distanze inesistenti, bar aperti che all’occorrenza chiudono le porte se c’è il rischio di un agente in zona. Insomma sembra proprio l’era del proibizionismo. Certamente la colpa è ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Continuano a fioccare le multe tra i cittadini che non rispettano le poche regole anti Covid per ridurre i casi di contagio, alstorico però durante la serata di ieri è accaduto qualcosa di molto strano, c’erano tante auto dellama tutte concentrate a piazza del Gesù mentre i carabinieri pattugliavano l’area di piazza San Domenico. Il problema è che in tutte le strade adiacenti, piene di bar e localini, i ragazzi hanno creato dei numerosissimi. Largo Ecce Homo, dove si trova la sede dell’Università L’Orientale diera stracolma. Ragazzi senza mascherine, distanze inesistenti, bar aperti che all’occorrenza chiudono le porte se c’è il rischio di un agente in zona. Insomma sembra proprio l’era del proibizionismo. Certamente la colpa è ...

FrankjedgHoover : Io dico che bisogna starsene a casa e non fare Assembramenti O siamo tale e uguali a quella massa di disadattati vi… - Mi_consento : Ordinanza del @ComuneNapoli non rispettata e controlli non soddisfacenti, @demagistris flop, @Reg_Campania se ci se… - kalyaMail : RT @ivocamic: #Assembramenti? Ma fatela finitela di rompere i coglioni È vietato passeggiare? Ci si contagia camminando all'aria aperta? N… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Assembramenti ovunque ?? - ivocamic : #Assembramenti? Ma fatela finitela di rompere i coglioni È vietato passeggiare? Ci si contagia camminando all'aria… -