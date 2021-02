sportli26181512 : Messi trascina il Barcellona al settimo successo di fila in #Liga: Dopo l’incredibile remontada di Coppa del Re con… - Salvato95551627 : RT @DAZN_IT: Secondo pallone toccato e gol ? Messi trascina il Barça ?? #LaLiga #DAZN - 8110JR : RT @DAZN_IT: Secondo pallone toccato e gol ? Messi trascina il Barça ?? #LaLiga #DAZN - DAZN_IT : Secondo pallone toccato e gol ? Messi trascina il Barça ?? #LaLiga #DAZN - sportli26181512 : Messi vale un tesoro! Super gol e tre punti con l’Athletic Bilbao: Mentre tutto il pianeta ragiona sui dettagli del… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi trascina

Corriere dello Sport

SIVIGLIA (SPAGNA) - Settimo successo di fila in campionato per il Barça , che s'impone anche al Benito Villamarin contro il Betis di Manuel Pellegrini . Grande protagonista, risparmiato inizialmente in vista dell'andata delle semifinali di Coppa del Re con il Siviglia di mercoledì, che segna il gol del momentaneo 1 - 1 e, poi, partecipa alla giocata del 2 - 1 che ......situazione drammatica quella che stanno vivendo lavoratrici e lavoratori e che ormai sida ... riteniamo debbano esserein sicurezza tutti i lavoratori, garantendo loro nel tempo i ...JUVENTUS-ROMA 2-0 (1-0). Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (40' st Demiral), Chiellini, Alex Sandro (40' st De Ligt); Chiesa (36' st Bernardeschi), Arthur, Rabiot, McKennie (20' st Cuadrado) ...Gli spagnoli del San Publo Burgos, campioni in carica della Basketball Champions League, battono come da pronostico il Quimsa.