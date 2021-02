Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio dal GF Vip | “Comportamento grave e imperdonabile” FOTO

(Di domenica 7 febbraio 2021)espelleEra da immaginarselo,è stata espulsa dal Grande Fratello Vip 5. La clamorosa decisione è stata presa non dalla produzione o dagli autori del reality show, bensì direttamente da. Una decisione maturata per ovvi motivi. Quanto la gieffina ha detto nella casa di Cinecittà nelle scorse ore, con assurde insinuazioni a Paolo Carta, compagno di Laura Pausini. L’azienda del Biscione ha specificato con un comunicato le ragioni dell’espulsione della giornalista 70enne. “ha deciso di farcon effetto immediato la concorrenteda “Grande Fratello Vip”. L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive ...

QuiMediaset_it : +++ #Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente #AldaDEusanio da Grande FratelloVip. +++ #GFVIP - QuiMediaset_it : Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip #GfVip - Agenzia_Ansa : Mediaset fa espellere Alda D'Eusanio dal Gf Vip dopo le gravi affermazioni nei confronti di Laura Pausini e del com… - Notiziedi_it : Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio dal Gf Vip: “Imperdonabile, se ne assuma responsabilità” - Pino7113 : RT @QuiMediaset_it: Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip #GfVip -

ha deciso dicon effetto immediato Alda D'Eusanio dalla casa del 'Grande Fratello Vip'. Lo annuncia una nota ufficiale di Cologno Monzese. L'editore si dissocia 'completamente dalle ...... il GF ha deciso diimmediatamente Alda D'Eusanio . La cantante di Invece No intanto ha annunciato di aver già preso provvedimenti legali per quello che è successo in diretta su...Tommaso Zorzi ha scoperto dal Grande Fratello Vip l’espulsione con effetto immediato di Alda D’Eusanio, squalificata per le frasi su Laura ...Espulsa. Ieri sera ha abbandonato il reality dopo aver detto che Paolo Carta picchierebbe la sua compagna Laura Pausini (insieme sono genitori di Paola). Ha parlato a bruciapelo, senza che nessuno se ...