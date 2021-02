Maria De Filippi regala un suo vestito ad una ospite e sul web i commenti delle fan sono diversi (Di domenica 7 febbraio 2021) Sabato 6 febbraio 2021 è andata in onda una nuova puntata di “C’è posta per te”. Sotto la conduzione della fantastica Maria De Filippi, il programma continua a regalare a milioni di persone ore di intrattenimento e in questo episodio ha anche fatto un gesto personale davvero dolce. Le storie portate in onda riescono sia a farci sorridere che a commuoverci, come nel caso di una delle protagoniste della serata, Elena. La donna ha vissuto un momento molto tenero grazie ad alcuni membri della sua famiglia. La lettera le è stata mandata dalla madre Elisa, la sorella Miriam e il fratello Emilio. Il motivo di questo “Intervento” televisivo è dovuto al fatto che ormai da molto tempo, la loro sorella ha perso il sorriso. Dopo un matrimonio felicissimo, in compagnia del suo amato Fabrizio, che le ha anche donato due splendide ... Leggi su virali.video (Di domenica 7 febbraio 2021) Sabato 6 febbraio 2021 è andata in onda una nuova puntata di “C’è posta per te”. Sotto la conduzione della fantasticaDe, il programma continua are a milioni di persone ore di intrattenimento e in questo episodio ha anche fatto un gesto personale davvero dolce. Le storie portate in onda riescono sia a farci sorridere che a commuoverci, come nel caso di unaprotagoniste della serata, Elena. La donna ha vissuto un momento molto tenero grazie ad alcuni membri della sua famiglia. La lettera le è stata mandata dalla madre Elisa, la sorella Miriam e il fratello Emilio. Il motivo di questo “Intervento” televisivo è dovuto al fatto che ormai da molto tempo, la loro sorella ha perso il sorriso. Dopo un matrimonio felicissimo, in compagnia del suo amato Fabrizio, che le ha anche donato due splendide ...

Vamonluvi : Il potere di Maria de Filippi si nota anche nel momento in cui recupero SOLO i cinque minuti di silenzio in studio su Witty.. #CePostaPerTe - ___not_today : Maria De Filippi unico spiraglio di luce in una Mediaset che cola a picco - tommy_bee2004 : @stanzaselvaggia Sono d’accordissimo e aggiungo che anche altri programmi tv tipo da Maria De Filippi stanno succed… - malandrina9 : RT @EsauRita6: Quando Maria De Filippi fece la sorpresa a Tommaso, parlò solamente di Tommy. Sta tutto qui #RACCONTATETOMMASO #iostocontomm… - ihopetoseeyou : RT @9kkidras: quelli che gestiscono very inutil people sono gli stessi che hanno rosicato quando maria de filippi ci ha tenuto a parlare co… -