Marcel Amont | chi è l’ex compagno di Alice Kessler e futuro papà a 91 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 febbraio 2021) Nato a Bordeaux il 1 aprile 1929,è figlio di Modeste Miramon, dipendente delle ferrovie, e Romélie Lamazou, infermiera. Fu incerto, dopo il diploma di maturità, tra la cattedra di educazione fisica e il Conservatorio di arte drammatica. La commedia e, infine, la canzone, prevalgono sullo sport. Dopo aver visitato le arti di Bordeaux, si è rivelato al pubblico a Parigi alla fine degli’50, dove si è progressivamente fatto un nome nella maggior parte dei cabaret delle due rive della Senna (Villa d’Este, Fontaine des 4 saisons, ecc.). Da giovane era appassionato di musica jazz e pop. Nel 1951,decise di tentare la fortuna a Parigi e divenne famoso esibendosi in diversi cabaret. Per moltitali benefici prima di 1956 per ...