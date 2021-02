LIVE Etoile de Bessèges, ultima tappa in DIRETTA: Ethan Hayter in testa a inizio gara, Ganna al via alle 15:20! (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PERCORSO E I FAVORITI DELLA tappa DI OGGI 13:49 Julius Van Den Berg si inserisce in seconda piazza ed è l’unico ad avere un ritardo sotto al minuto (+”44). 13:47 Il britannico potrebbe rimanere in testa per un bel po’, il suo è già un crono che può essere tenuto come riferimento. 13:44 Ethan Hayter fa la voce grossa e arriva al traguardo con il crono di 15’22, 41.8 km/h di media, distacchi abissali per tutti gli altri al momento. 13:42 Si susseguono i traguardi, quando sono arrivato in cinque l’unico ad essere riuscito ad avvicinare Gamper è Niki Terpstra (16’56), con sette secondi di distacco. 13:40 38.2 Km/h di media per il francese che occupa al momento la prima piazza. 13:39 Samy Aurignac accusa quasi due minuti di distacco ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PERCORSO E I FAVORITI DELLADI OGGI 13:49 Julius Van Den Berg si inserisce in seconda piazza ed è l’unico ad avere un ritardo sotto al minuto (+”44). 13:47 Il britannico potrebbe rimanere inper un bel po’, il suo è già un crono che può essere tenuto come riferimento. 13:44fa la voce grossa e arriva al traguardo con il crono di 15’22, 41.8 km/h di media, distacchi abissali per tutti gli altri al momento. 13:42 Si susseguono i traguardi, quando sono arrivato in cinque l’unico ad essere riuscito ad avvicinare Gamper è Niki Terpstra (16’56), con sette secondi di distacco. 13:40 38.2 Km/h di media per il francese che occupa al momento la prima piazza. 13:39 Samy Aurignac accusa quasi due minuti di distacco ...

