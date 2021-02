Jannik Sinner: “Ringrazio il fisioterapista. Domani gli Australian Open, il motivo per cui sono qui” (Di domenica 7 febbraio 2021) Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 250 di Melbourne 1. Il tennista italiano ha sconfitto in finale Stefano Travaglia per 7-6(4) 6-4, al termine di una partita particolarmente intensa ed equilibrata. Il derby italiano, andato in scena sul cemento Australiano, ha sorriso all’altoatesino, capace così di conquistare il suo secondo trofeo nel massimo circuito dopo quello ottenuto lo scorso autunno a Sòfia. Il 19enne ha fatto molta fatica ad avere la meglio sul connazionale: nel primo set si è deciso tutto al tie-break, nel secondo una serie di break e controbreak ha poi premiato l’attuale numero 36 del ranking ATP. I due giocatori erano comunque in evidenti difficoltà fisiche e questo potrebbe complicare la loro avventura agli Australian Open, il primo Slam della stagione che scatterà ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021)ha vinto il torneo ATP 250 di Melbourne 1. Il tennista italiano ha sconfitto in finale Stefano Travaglia per 7-6(4) 6-4, al termine di una partita particolarmente intensa ed equilibrata. Il derby italiano, andato in scena sul cementoo, ha sorriso all’altoatesino, capace così di conquistare il suo secondo trofeo nel massimo circuito dopo quello ottenuto lo scorso autunno a Sòfia. Il 19enne ha fatto molta fatica ad avere la meglio sul connazionale: nel primo set si è deciso tutto al tie-break, nel secondo una serie di break e controbreak ha poi premiato l’attuale numero 36 del ranking ATP. I due giocatori erano comunque in evidenti difficoltà fisiche e questo potrebbe complicare la loro avventura agli, il primo Slam della stagione che scatterà ...

