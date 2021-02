Hide and Seek su Rai 4 l’oscuro thriller ucraino da domenica 7 febbraio (Di domenica 7 febbraio 2021) Hide and Seek il thriller ucraino da domenica 7 febbraio su Rai 4 Hide and Seek è la nuova serie tv thriller al debutto domenica 7 febbraio su Rai 4 alle 21:20 anche in streaming su RaiPlay. Oscura produzione ucraina, acclamata dalla critica in tutto il mondo e passata per diversi fetival e appuntamenti dedicati alla serialità dal MIA di Roma al Series Fest di Fontainebleau passando per la Berlinale. Protagonisti l’esordiente Yuliya Abdel Fattakh e la star ucraina Vyacheslav Dovzhenko, interpreti di due personaggi borderline immersi in una dimensione privata ancor più complessa del caso ingarbugliato che devono provare a risolvere. La fotografia pumblea di Serhiy Krutko che predilige toni blu, grigi e ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 7 febbraio 2021)andildasu Rai 4andè la nuova serie tval debuttosu Rai 4 alle 21:20 anche in streaming su RaiPlay. Oscura produzione ucraina, acclamata dalla critica in tutto il mondo e passata per diversi fetival e appuntamenti dedicati alla serialità dal MIA di Roma al Series Fest di Fontainebleau passando per la Berlinale. Protagonisti l’esordiente Yuliya Abdel Fattakh e la star ucraina Vyacheslav Dovzhenko, interpreti di due personaggi borderline immersi in una dimensione privata ancor più complessa del caso ingarbugliato che devono provare a risolvere. La fotografia pumblea di Serhiy Krutko che predilige toni blu, grigi e ...

radiokemonia : Stai ascoltando: Howard Jones-Hide and Seek (Long Version) La musica anni 80 solo su - rami_piu_smocci : RT @rami_piu_smocci: @P_Rava quando vedo un virgolettato voglio veder citato l'autore. se no è o fuffa o propaganda nello IOWA diciamo -thr… - peelliwastaken : @vojvodismo io oggi volevo farla con '95' Posts video and hide' taggando De Roon ma Google non aggiornava il risultato - rami_piu_smocci : @P_Rava quando vedo un virgolettato voglio veder citato l'autore. se no è o fuffa o propaganda nello IOWA diciamo -… - mckenniesmo : ma soprattutto riconoscete il fatto che chiellini a 36 anni sta riprendendo la forma nonostante gli infortuni ed è… -