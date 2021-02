**Governo: Enrico Ruggeri, 'Salvini e Meloni poliziotto buono e cattivo, fanno bene entrambi'** (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Da osservatore, potrebbe essere che Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono un po' divisi i compiti: il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Secondo me fanno bene entrambi, è una buona mossa". Così Enrico Ruggeri commenta all'Adnkronos le posizioni politiche del centrodestra nei confronti dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. "Da un lato -spiega Ruggeri- se la parola vale qualcosa, per la prima volta con Giorgia Meloni assistiamo a qualcuno che dice 'io mai con quelli al governo', e lo fa davvero. Negli ultimi due anni in questo senso abbiamo visto di tutto". "Però in politica, la parola d'onore non è ahimè la priorità -aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Da osservatore, potrebbe essere che Matteoe Giorgiasi sono un po' divisi i compiti: ile il. Secondo me, è una buona mossa". Cosìcommenta all'Adnkronos le posizioni politiche del centrodestra nei confronti dell'esecutivo guidato da Mario Draghi. "Da un lato -spiega- se la parola vale qualcosa, per la prima volta con Giorgiaassistiamo a qualcuno che dice 'io mai con quelli al governo', e lo fa davvero. Negli ultimi due anni in questo senso abbiamo visto di tutto". "Però in politica, la parola d'onore non è ahimè la priorità -aggiunge ...

