Genoa-Napoli 2-1 | pagelle Le partite del Napoli sono buone per rassettare casa

(Di domenica 7 febbraio 2021) OSPINA. La caduta di Conte (“Giuseppi” non Antonio) avrebbe dovuto far capire a Mister Veleno che non è tempo di Costruttori, soprattutto dal basso. Anche perché il pipelet colombiano non ne azzecca una coi piedi e pure lui dona una ghiotta pelota al cinico Grifone, al 32’. Sulle due pappine dovremmo usare, Ilaria, la classica formula del portiere che non ha colpe, ma sul primo l’amato Goran impiega almeno un quarto d’ora per tirare. Insomma, Ospina non è un portiere che “chiude” la porta e la sua titolarità è una delle facce del fallimento gattusiano – 4 La costruzione dal basso è avvilente. Come Meret che fa la muffa in panchina per una stupida ostinazione – 4 DI LORENZO. Davanti ha due o tre spunti di rilievo, ma in difesa balla la tarantella come tutti i suoi compagni di reparto – 5 Torna ad assomigliare al fantasma di se stesso – 5 MANOLAS. Spettatore non pagante sul secondo gol ...