Fulminati sulla via di Bruxelles. Cazzola spiega l'effetto Draghi (Di domenica 7 febbraio 2021) Qualcuno mastica amaro il fatto che Mario Draghi proceda spedito nel suo difficile compito, anche se ben pochi lo esprimono con chiarezza, come Dibba che ha definito il presidente incaricato l'Apostolo della élite. Probabilmente Draghi non si è sentito offeso per questa definizione, perché è consapevole che proprio nell'appartenenza ad un ''circolo'' di grandi decisori internazionali sta la sua forza. Del resto, anche l'opinione pubblica – dopo la sbornia dell' "uno vale uno" e di un sovranismo d'accatto – si è resa conto che un Paese va a rotoli senza una élite riconosciuta come tale. E non è solo un problema di stile, di rapporti, di competenze, di autorevolezza, di prestigio. In un batter d'occhi, diventa una questione economico-finanziaria che chiama in causa il risparmio delle famiglie, anche di quelle che il 4 marzo 2018 hanno votato per le ...

