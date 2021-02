Fonseca | «Dzeko è un giocatore come gli altri» – VIDEO

(Di domenica 7 febbraio 2021) Più che una pace, sembra una tregua armata quella fra Pauloed Edin. Le parole dell’allenatore della Roma in conferenza stampa Il tecnico della Roma Pauloha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Juventus commentando la decisione di lasciare inizialmente in panchina EdinDALLA PANCHINA – «E’ stata una mia scelta tecnica. Borja Mayoral sta giocando molto bene, ed è stata una scelta mia.è ungli. Deve lavoraresta facendo». Leggi su Calcionews24.com

Più che una pace, sembra una tregua armata quella fra Pauloed Edin. Le parole dell'allenatore della Roma in conferenza stampa... ma non possiamo dimenticare che abbiamo affrontato la Juve - ha replicato- . Loro hanno ... Inevitabile, dunque, tornare a parlare di, ieri subentrato ma apparso in ritardo di condizione.I giallorossi si arrendono davanti al cinismo di Ronaldo La Roma non ce la fa ad uscire indenne dallo Stadium e viene superata in classifica dalla Juventus. Una sconfitta che conferma i limiti della s ...Più che una pace, sembra una tregua armata quella fra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko. Le parole dell'allenatore della Roma in conferenza stampa ...