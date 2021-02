Escono di strada con l'auto, feriti tre giovani, uno è gravissimo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Terribile incidente nella notte a Pinzano al Tagliamento lungo la strada Privinciale 62 in località Borgo Ampiano. Un'auto, una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiavano a bordo tre giovanissimi di ... Leggi su udinetoday (Di lunedì 8 febbraio 2021) Terribile incidente nella notte a Pinzano al Tagliamento lungo laPrivinciale 62 in località Borgo Ampiano. Un', una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiavano a bordo tressimi di ...

Chicca452 : @ItalianoeRomano Perche secondo te quando escono sono tranquilli ...?per me no ..Fedez è stato fermato per strada e non con dei bei modi - adrianabarbie10 : RT @VirginiaMauriz1: @samish80 dall’Italia un saluto . Io amo e ho amato Bay Yanlis , tristissima perché è stata interrotta . Yaman e Güre… - lalalove_niall : in tl ho letto di gente che paga la pizza (margherita ) 8/9€ RAGA MA CHE È ORO? ma qui (provincia di Napoli) 8/9€ l… - MariuzzoAndrea : RT @MariuzzoAndrea: E oggi per la maternità, domani perché 'eh almeno allora c'erano le case chiuse, non come adesso che sono in mezzo alla… - MariuzzoAndrea : E oggi per la maternità, domani perché 'eh almeno allora c'erano le case chiuse, non come adesso che sono in mezzo… -