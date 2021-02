"Devi farlo fuori. Io l'ho capito subito chi è". Grillo, sconcertante diktat a Draghi: retroscena, gelo nel faccia a faccia (Di domenica 7 febbraio 2021) Non ha parlato Beppe Grillo, ha lasciato a Vito Crimi la ribalta del confronto con i giornalisti dopo il primo giro di consultazioni con Mario Draghi. Ma nello studio di Montecitorio, guidando la delegazione del Movimento 5 Stelle, il comico-fondatore non ha rinunciato a fare il suo show. Prima, arringando i big grillini, Beppe aveva ricordato a tutti la missione: "Non dobbiamo far contenti tutti perché è impossibile, ma tentiamo di non spaccarci". Insomma, sopravvivere a costo di lasciare sul terreno qualche bandierina. Roba da democristiani consumati. Le urla di Grillo, spiegano i retroscenisti in agguato, si sono sentiti fin dalla strada, attraverso le finestre. Poi il grande appuntamento con il premier incaricato, l'ex "Dracula" additato per anni dai 5 Stelle come uno dei simboli della finanza cattiva, della speculazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Non ha parlato Beppe, ha lasciato a Vito Crimi la ribalta del confronto con i giornalisti dopo il primo giro di consultazioni con Mario. Ma nello studio di Montecitorio, guidando la delegazione del Movimento 5 Stelle, il comico-fondatore non ha rinunciato a fare il suo show. Prima, arringando i big grillini, Beppe aveva ricordato a tutti la missione: "Non dobbiamo far contenti tutti perché è impossibile, ma tentiamo di non spaccarci". Insomma, sopravvivere a costo di lasciare sul terreno qualche bandierina. Roba da democristiani consumati. Le urla di, spiegano i retroscenisti in agguato, si sono sentiti fin dalla strada, attraverso le finestre. Poi il grande appuntamento con il premier incaricato, l'ex "Dracula" additato per anni dai 5 Stelle come uno dei simboli della finanza cattiva, della speculazione ...

Dritez54 : RT @la__taupe: Tommybau no perché devi tornare a creare dinamiche, vogliamo il 18 gennaio, vogliamo una strage, però attento a spillare su… - coledoni : @SlipperLea Concordo... ma non devi farlo solo per interesse personale di qualsiasi genere. - bry07846114 : @RafAuriemma @sscnapoli We a rosicò infame se devi sparlare del Milan almeno non farlo velatamente, piccolo frustra… - AndreazaccaAZ38 : @TaRulleGulle @marrus91 I nostri non sono adatti al pressing alto: possono farlo a tratti, in certe situazioni di g… - ybessolo : RT @rootlives: D: 'Queste cose si, ti segnano lo so. Però tu hai 27 anni e devi prendere la tua vita in mano, devi fare tante cose per te s… -