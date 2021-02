“Commovente quando per strada la gente mi chiedeva la riapertura del Donizetti” (Di domenica 7 febbraio 2021) Far quadrare i bilanci lo fa per lavoro e con grande passione, ma mettere insieme tutti i numeri di un cantiere come quello per il restauro del Teatro Donizetti non deve essere stato un compito facile. Non lo confida, ma qualche notte quel cantiere gli ha turbato il sonno e di giorno lo ha visto impegnato su molti fronti. Giorgio Berta, presidente della Fondazione Teatro Donizetti, racconta come è stata questa avventura epica di mettere mano ad un teatro che necessitava di interventi da decenni e che tutte le amministrazioni comunali hanno cercato di liberarsene al più presto. Essere a capo di una Fondazione come la Donizetti non deve essere facile. Eppure, nonostante le tante paure delle passate amministrazioni pubbliche, lei è riuscito a chiudere il Donizetti restaurarlo nei tempi record e consegnarlo alla città. C’è ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 febbraio 2021) Far quadrare i bilanci lo fa per lavoro e con grande passione, ma mettere insieme tutti i numeri di un cantiere come quello per il restauro del Teatronon deve essere stato un compito facile. Non lo confida, ma qualche notte quel cantiere gli ha turbato il sonno e di giorno lo ha visto impegnato su molti fronti. Giorgio Berta, presidente della Fondazione Teatro, racconta come è stata questa avventura epica di mettere mano ad un teatro che necessitava di interventi da decenni e che tutte le amministrazioni comunali hanno cercato di liberarsene al più presto. Essere a capo di una Fondazione come lanon deve essere facile. Eppure, nonostante le tante paure delle passate amministrazioni pubbliche, lei è riuscito a chiudere ilrestaurarlo nei tempi record e consegnarlo alla città. C’è ...

